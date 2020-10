Evenementenbranche hoopt op akkoord RIVM voor testen

Angèle Bogaert (64) werkte sinds 1977 voor evenementenlocatie MECC in Maastricht. In juli hoorde ze dat ze wordt ontslagen, twee jaar voor haar pensioen. We maakten daar eerder deze video over:

De aangescherpte maatregelen die sinds vorige week gelden maken het er voor de organisatoren niet eenvoudiger op, zegt Kroneberg. "In de Beurs van Berlage kunnen tweeduizend mensen, maar sinds de coronaregels van vorige week kunnen er maar zestig terecht. Daar komt bij dat uitzonderingen per veiligheidsregio verschillen."

Kroneberg: "Als er niks gebeurt zullen tienduizenden mensen van baan moeten veranderen. We zijn heel dankbaar voor de steunmaatregelen, maar voor onze branche is dat volstrekt onvoldoende om overeind te blijven."

"Met de anderhalvemeterregel heeft het geen zin", zegt Henk Kroneberg van brancheorganisatie Dutch Venue Association. "Dan kan een locatie niet overleven, maar ook opdrachtgevers willen dat niet. De sector schrijft vuurrode cijfers." Hij hoopt dat de proeven aangeven dat de anderhalvemeterregel kan worden losgelaten, of bijvoorbeeld wordt gehalveerd.

Samen met onderzoeksinstituut TNO en de TU Delft worden allerlei gegevens verzameld over het besmettingsrisico. Zo wordt gekeken naar het gedrag van bezoekers, maar ook naar de luchtkwaliteit in een gebouw, het gebruik van mondkapjes, desinfectie en de gevolgen voor kwetsbare groepen.

Die testevenementen gaan van klein naar groot en van binnen naar buiten. De bedoeling is om te beginnen met een binnen-evenement met een paar honderd bezoekers, vergelijkbaar met een bioscoop- of theatervoorstelling. Uiteindelijk moet worden geëxperimenteerd met een buitenfestival met 10.000 proefpersonen.

"We willen aan het eind van dit jaar zicht hebben op perspectief", zegt Kroneberg. "Een evenement heeft een lead time van drie tot zes maanden. Als we aan het eind van het jaar niet weten waar we aan toe zijn, staan de evenementenlocaties volgend jaar ook leeg."

Volgens Kroneberg is er van "geen enkel evenement" een coronabesmetting bekend. "Dat komt omdat wij er echt bovenop zitten en goedkeuring hebben van de veiligheidsregio's." Hij is te spreken over het overleg en de medewerking vanuit Den Haag.

Daar spreekt staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) van een gedegen plan, maar ze houdt een flinke slag om de arm. "Voorop staat dat er maatregelen genomen moeten worden om het virus te bestrijden. Tegelijkertijd is het van belang dat deze belangrijke sector perspectief krijgt, waarbij we natuurlijk oog houden voor de ontwikkeling van het virus."