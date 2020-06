Trotse Robben terug bij oude liefde FC Groningen: 'Het komt heel mooi samen'

Robben miste het voetbal niet afgelopen jaar: 'Doe dit voor de club' - NOS

Arjen Robben is zondag gepresenteerd bij FC Groningen. Zaterdag werd al bekend dat de 36-jarige vleugelaanvaller zijn comeback gaat maken op het voetbalveld bij de club waar hij debuteerde in de Nederlandse eredivisie. Robben heeft een contract getekend voor één jaar. Op de vraag waarom hij terugkeert naar FC Groningen had Robben een duidelijk antwoord: "clubliefde". "Dit zou ik niet bij een andere club hebben gedaan en ik hoop er zelf ook nog wat plezier aan te beleven." Nadat hij vorig jaar zomer had aangekondigd een punt achter zijn carrière te zetten, kreeg Robben de nodige aanbiedingen van clubs, uit allerlei (verre) landen. "Maar dan ga je weer ergens heen puur voor het voetbal", legde hij zijn keuze uit om niet op die aanbiedingen in te gaan. "Wij komen nu terug naar Groningen, omdat we hier weer willen wonen en leven. Dan is het een logische keuze dat alleen FC Groningen in aanmerking komt voor mijn rentree. Het komt allemaal heel mooi samen." In training Robben is al wekenlang in training om bij de start van het nieuwe seizoen te kunnen spelen. Hij krijgt bij Groningen nummer tien, het rugnummer dat hij de laatste tien jaar ook droeg bij Bayern München. Op de vraag of Robben bij zijn presentatie ook een balletje kon hooghouden, antwoordde hij: "Ik heb niet de juiste schoenen aan en straks scheur ik nog uit mijn broek."

Trotse Robben gepresenteerd bij FC Groningen - NOS

Het eerste contact tussen de club en Robben werd gelegd op Hemelvaartsdag. Dit was echter niet met de voetballer zelf, maar met zijn vrouw Bernadien, vertelde technisch directeur Mark-Jan Fledderus, die samen met algemeen directeur Wouter Gudde 's ochtends vroeg in de auto stapte naar München. Daar vertelden de twee hun verhaal aan Robben, die eerder al had aangegeven FC Groningen te willen helpen. Na wat bedenktijd was Robben eruit. Terug naar Groningen. En niet in de directiekamer, maar op het veld. De liefde voor de Trots van het Noorden is groot bij de vleugelaanvaller. "Ik kom hiervandaan en heb hier mijn debuut gemaakt. Toen ik als 18-jarige vertrok naar Eindhoven, ben ik altijd supporter gebleven van de club."

nos

Robben toonde zich echter ook realistisch. Hij benadrukte dat zijn terugkeer bij Groningen een poging tot een comeback is. "Ik wil altijd open en eerlijk blijven naar de club, sponsoren en met name naar de supporters. Misschien is het over een maand voorbij, misschien over twee jaar." Toch gaat de linkspoot er positief in. "We maken er het beste van en zien wel waar het schip strandt. Ik wil er gewoon voor gaan."

Robben kreeg veel aanbiedingen: 'Wilde niet ergens heen puur voor voetbal' - NOS

Dat hij ook jaren voetbalde voor grote clubs en op het hoogste niveau meestreed om belangrijke prijzen, iets dat bij Groningen iets minder vanzelfsprekend is, ziet Robben niet als een obstakel. "Het plaatje is duidelijk. Ik zie daarin een leuke uitdaging en ga het met plezier aan. Ik ga er zo ontspannen mogelijk in. Niemand houdt me tegen om hieraan te beginnen. Ik doe het voor deze club en ik vind het gewoon heel leuk." Fysieke problemen In zijn laatste jaar bij Bayern München kampte Robben langdurig met fysieke problemen. Dat leidde toentertijd zijn voetbalpensioen in. "Ik had het destijds niet gecommuniceerd, maar die problemen deden mij besluiten om te stoppen", aldus Robben. "In het laatste halfjaar begon ik problemen te krijgen met mijn schaambeen. Ze hebben nooit een diagnose daarvoor kunnen stellen." Door die problemen kwam de aanvaller in de tweede seizoenshelft bijna niet meer in actie voor de club uit Beieren. "Om toch nog op het veld afscheid te kunnen nemen, heb ik de laatste drie wedstrijden gespeeld met pijnstillers, maar dat kan je niet op lange termijn blijven doen." Het jaar rust heeft hem naar eigen zeggen goed gedaan. "Ik ben wel tot rust gekomen. Heb genoten van mijn gezin, familie en heb leuke dingen gedaan. Nu is het weer goed en ben ik er klaar voor om weer te beginnen."

Robben: 'Ben vorig jaar gestopt vanwege fysieke problemen' - NOS