Inspectie dwingt huisarts in Brunssum per direct te stoppen

Een huisarts uit Brunssum (Limburg) moet per direct stoppen met zijn werk. Hij voldoet niet aan de voorwaarden om veilige en goede zorg aan zijn patiënten te verlenen, concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Bij de inspectie kwamen meerdere meldingen binnen over de manier waarop de man de zorg aan zijn patiënten had ingericht, waarop een onderzoek werd ingesteld. Hieruit bleek dat de gedragingen van de huisarts zorgden voor "een grote kans op ernstige benadeling van de gezondheid van zijn patiënten".

Ingrijpend

De inspectie zegt zich ervan bewust te zijn dat de opgelegde maatregel ingrijpend is, ook voor patiënten. "Maar gelet op de conclusie van het onderzoek acht de inspectie dit noodzakelijk."

De manier waarop de huisarts handelde, wordt nu voorgelegd aan het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Dit college beoordeelt of het handelen van de zorgverlener verwijtbaar is en of hij in de toekomst zijn werk kan hervatten. Zo'n procedure kan weken duren. Tot die tijd mag de huisarts niet aan het werk.

Veroordeeld voor verkrachting patiëntes

De man is vorig jaar nog door de rechtbank veroordeeld tot drie jaar cel voor verkrachting van drie patiëntes, schrijft 1Limburg. Omdat hij in hoger beroep ging, kon hij werkzaam blijven als huisarts. Deze zomer werd bekend dat de huisarts in oktober weer voor de rechter moet verschijnen op verdenking van seksueel misbruik, vanwege een nieuwe aangifte die tegen hem is gedaan.

Het is volgens de regionale omroep niet duidelijk bij wie de patiënten van de huisarts nu terechtkunnen.