Estafettevrouwen naar WK-finale op 4x100, mislukte race mannenploeg

De tijd van Nederland, dat ook in 2015 (diskwalificatie) en 2017 (laatste) de WK-finale haalde, was uiteindelijk de zesde van het deelnemersveld. De Amerikaanse vrouwen waren het snelste met 41,59, gevolgd door de Jamaicaanse ploeg (41,70).

Slotloopster Jiya, die individueel een goed toernooi liep, was opgelucht. "We hadden een andere tijd in ons hoofd dan dat we nu gelopen hebben. Dit is drie tienden langzamer dan we hadden verwacht. We zijn nu fitter dan in Londen, hebben goed getraind. We hebben allemaal foutjes gemaakt die we niet moeten maken. Ik verwacht dat de zenuwen morgen in de finale minder zullen zijn."

N'Ketia Seedo, Marije van Hunenstijn, Jamile Samuel en slotloopster Tasa Jiya hadden dit seizoen al indruk gemaakt bij de Diamond League-wedstrijd in Londen, waar hetzelfde kwartet won in 42,38 seconden. De race vrijdag in Boedapest kon daar echter niet aan tippen. Daarvoor waren de wissels te onnauwkeurig.

De Nederlandse vrouwenploeg heeft voor de derde keer in de geschiedenis op de 4x100 meter de WK-finale gehaald. Het kwartet N'Ketia Seedo, Marije van Hunenstijn, Jamile Samuel en Tasa Jiya eindigde vrijdagavond in de serie als vierde, maar dwong op tijd (42,53) een finaleplaats af. De mannenploeg faalde in Boedapest: de eerste wissel ging helemaal de mist in.

De estafetteploeg bij de mannen miste de finale. Het kwartet Nsikak Ekpo, Taymir Burnet, Hensley Paulina en Raphael Bouju had een loodzware taak, want tot de tegenstanders behoorden de teams van de Verenigde Staten, Jamaica en Japan. Dat zijn toplanden op de estafette.

Voor de Nederlanders was het bij de eerste wissel van het stokje al klaar: de jonge Ekpo kreeg het stokje niet op tijd in de hand van Burnet. De vier liepen in dezelfde samenstelling in juli bij de Diamond League in Londen. Daar finishte de ploeg ook niet. Bij de EK landenteams werd de ploeg met Xavi Mo-Ayok als startloper in plaats van Ekpo vijfde in 38,77.

Belangrijk moment

"Dit was wel een belangrijk moment voor ons, met het oog op de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar. Ik weet niet wat er precies is gebeurd. We hebben nieuwe mensen in de ploeg. We zullen de videobeelden met de coaches moeten bekijken om te kijken wat er fout ging", zei de ervaren Burnet na de mislukte race.

Vorig jaar in Eugene haalden de Nederlandse mannen de finale ook niet. Toen waren Burnet, Paulina en Bouju ook van de partij. "We moeten hier van leren", zei het sprinttalent Ekpo. "Ik wil volgend jaar ook op de Spelen staan."