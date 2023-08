Directeur British Museum stapt op om mogelijke diefstal door medewerker

De directeur van het Londense British Museum, Hartwig Fischer, legt zijn functie neer. Aanleiding is de verdwijning van historische kostbaarheden die onlangs aan het licht kwam. Volgens Fischer heeft het museum twee jaar geleden niet adequaat gereageerd op waarschuwingen.

Vorige week ontsloeg het museum een medewerker, omdat uit het museum een aantal kostbaarheden bleek te zijn verdwenen. Er lopen meerdere onderzoeken naar de zaak.

Het gaat volgens Britse media onder meer om gouden juwelen, edelstenen en glas daterend van tussen de 15de eeuw voor Christus en de 19de eeuw na Christus. Het overgrote deel was recentelijk niet tentoongesteld en lag opgeslagen in een magazijn. De voorwerpen werden voornamelijk gebruikt voor academische doeleinden en onderzoek.

Gewaarschuwd in 2021

Volgens Britse media waarschuwde een kunsthandelaar het museum al in februari in 2021 per e-mail. Dit deed hij nadat hij historische stukken op eBay had gezien die ook op de website van het museum stonden. De kunsthandelaar zou meerdere waarschuwende mails naar een curator van het museum hebben gestuurd.

Deze curator waarschuwde directeur Fischer, maar in diens antwoord, in handen van BBC, stond dat er "geen bewijs" was van enig wangedrag door personeel. Ook voegde Fischer eraan toe dat de kostbaarheden die de kunsthandelaar had genoemd zich gewoon in de collectie bevonden.

Twee dagen geleden zei directeur Fischer in een interview met The Guardian dat de kunsthandelaar "over een klein aantal items zorgen had geuit". Dit kleine aantal kon het museum "allemaal verantwoorden". Ook zei Fischer dat als de kunsthandelaar meer items had vermeld dit "het onderzoek zou hebben geholpen".

'Verkeerd ingeschat'

In zijn verklaring van vandaag zegt Fischer: "Het is duidelijk dat het British Museum niet heeft gereageerd als had gemoeten in reactie op de waarschuwingen in 2021, en op het probleem dat nu volledig aan het licht is gekomen." Ook trekt hij de eerder gemaakte opmerkingen over de kunsthandelaar in en biedt hij hiervoor zijn excuses aan. Fischer zegt dat hij zijn reactie toen "verkeerd had ingeschat".

Het British Museum, dat zo'n 6 miljoen bezoekers per jaar trekt, beschikt over een grote collectie aan historische voorwerpen, onder meer uit de oude Egyptische en oude Griekse tijd. Het museum ligt al enige tijd onder vuur, omdat het zogenoemde roofkunst in beheer heeft. Zo beschikt het museum onder meer over de wereldberoemde Steen van Rosetta uit Egypte en Parthenon-sculpturen uit Griekenland.