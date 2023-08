Jongeling Telgenkamp slaat hockeyers vlak voor tijd naar EK-finale tegen Engeland

Het zou nog tot het einde van het tweede kwart duren voordat de Nederlandse hockeyers die veerkracht toonden. Tot dan toe domineerde België het duel, maar een grote kans van Koen Bijen veranderde het wedstrijdbeeld.

Drie minuten voor rust leek de aanvaller van dichtbij te kunnen scoren, maar een voorzet belandde net achter hem. Had Bijen twintig centimeter verder naar achteren gestaan, dan had hij waarschijnlijk voor de gelijkmaker gezorgd.

Doelman Visser belangrijk

Dat Oranje op dat moment nog in de wedstrijd zat, was grotendeels te danken aan doelman Maurits Visser. België kreeg drie grote kansen in het tweede kwart, maar Visser hield zijn ploeg op de been. Zo haalde hij een afstandsschot van Cédric Charlier uit de bovenhoek en was hij de Belg even later ook een-op-een de baas.