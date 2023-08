Voetbalsters Spanje weigeren te spelen tot bondsvoorzitter vertrokken is

De voetbalsters van de Spaanse selectie hebben in een gezamenlijke verklaring aangegeven dat ze niet meer in actie komen totdat bondsvoorzitter Luis Rubiales uit zijn functie is gezet.

De voorzitter ligt onder vuur voor het geven van een kus op de mond van international Jenni Hermoso na de gewonnen WK-finale tegen Engeland.

'Ik ga niet aftreden'

Rubiales zei eerder vandaag dat hij niet van plan was te vertrekken. "Ik ga niet aftreden, ik ga niet aftreden, ik ga niet aftreden", herhaalde hij voor een volle zaal. "Ik zal vechten tot het einde." De beslissing leidde tot veel verontwaardiging.

Zelfs de Spaanse regering onderneemt nu stappen tegen de voorzitter. "We gaan handelen. We hebben alle middelen om maatregelen te nemen", kondigde de staatssecretaris voor Sport aan op de Spaanse radio.

Ook de internationale spelersvakbond FIFpro en de Spaanse Hoge Raad voor de Sport (CSD) hebben maatregelen aangekondigd.