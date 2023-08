Duitse truckchauffeur na negen maanden gearresteerd voor dodelijk ongeval Rebellin

De Duitse vrachtwagenchauffeur die ervan verdacht wordt voormalig profwielrenner Davide Rebellin aangereden te hebben, is gearresteerd in Italië. Rebellin was op slag dood na het ongeval in november 2022. De verdachte is overgebracht naar een gevangenis in Vicenza.

In juni had de vrachtwagenchauffeur zich al gemeld bij de politie in Steinfurt, over de grens bij Enschede. De Duitse chauffeur werd verplaatst naar een cel in Münster.

Hij is nu aangehouden nadat hij via de Brennerpas Italië binnenreed. De politie achterhaalde zijn identiteit met dank aan camera's die in de buurt van het ongeval stonden.

Chauffeur probeerde sporen uit te wissen

Na de Giro del Veneto nam Rebellin vorig jaar oktober op 51-jarige leeftijd afscheid van een lange wielercarrière. Een maand later overleed de Italiaan. De chauffeur van de truck reed door.