Deense regering komt met wet om koranverbrandingen te verbieden

De Deense regering gaat een wetsvoorstel indienen dat moet verbieden om korans en andere religieuze boeken in het openbaar schade toe te brengen. Dat heeft de regering bekendgemaakt op een persconferentie.

In het land waren de afgelopen tijd geregeld protestacties waarbij korans werden vernield, verbrand of verscheurd. Dat leidde tot gespannen relaties met landen waarin veel moslims wonen. De Deense regering zag zich genoodzaakt de grenscontroles tijdelijk aan te scherpen.

Minister Hummelgaard van Justitie zei op de persconferentie dat er "beschaafdere manieren zijn om meningen te uiten dan dingen verbranden". Volgens de minister hebben de acties geen ander doel dan "het creëren van onenigheid en haat". De regering wil de acties bestraffen met een boete of een celstraf oplopend tot twee jaar.

'We hebben ook een racismebepaling'

Sommige Deense oppositiepartijen vinden dat een verbod in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. Maar minister Rasmussen van Buitenlandse Zaken verdedigde de aanstaande wet al eerder: "We hebben geen volledige vrijheid van meningsuiting: we hebben ook een racismebepaling. Er zijn grenzen aan wat men kan zeggen."

Het is niet bekend wanneer het parlement in Kopenhagen over het wetsvoorstel stemt.