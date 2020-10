Volg hier het Kamerdebat: De Jonge reageert op vragen over nieuwe coronawet

De SP wil dat minister De Jonge erkent dat zijn eerste versie van de wet bedoeld was om meer macht aan het kabinet te geven en de Tweede Kamer buitenspel te zetten. De minister doet dat niet. "Doen voorkomen alsof de wet destijds bedoeld was om te regeren per decreet, is feitelijk onjuist", aldus De Jonge met nadruk. "Het was bedoeld dat de verhoudingen met het kabinet te normaliseren."

De minister vindt wel dat het kabinet te weinig tijd heeft genomen om de bedoeling van de wet uit te leggen. "We hebben onvoldoende tijd genomen voor betere uitleg en goede communicatie", zegt De Jonge. Oppositiepartij SP, Denk en het Kamerlid Kooten zijn ontevreden over zijn reflectie. Maar De Jonge blijft bij zijn woorden dat de wet nooit bedoeld was om de zeggenschap van de Kamer te beperken. "We hebben wel onvoldoende tijd genomen."