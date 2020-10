Volg hier het debat over de coronawet: 'Het virus houdt ons nog een half jaar, jaar in de greep'

Kamerleden willen de zekerheid dat zij eerst akkoord gaan met nieuwe coronamaatregelen voor ze ingaan. Dat staat ook in de nieuwe coronawet. Maar er is wel een clausule: bij spoed kan het kabinet met onmiddellijke ingang ingrijpende maatregelen in laten gaan. De Jonge maakt duidelijk dat dit zeker kan gebeuren. "Je doet niemand een plezier om er acht dagen later nog eens over te te gaan vergaderen." En: "Met vergaderen krijgen we het virus er niet onder." De minister wil wel zijn best doen om met voorspelbare maatregelen te komen en niet vaker dan nodig van die spoedbepaling gebruik te maken. Hij denkt dat Nederlanders het niet begrijpen als het kabinet zeggen dat er snel strengere maatregelen nodig zijn, maar dat ze pas acht dagen later ingaan. "Dan denken mensen ook: Uhhh, het was toch urgent".