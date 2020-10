Debat coronawet weer verder: 'Kabinet heeft lerend vermogen getoond'

De VVD is blij met de samenwerking met verschillende oppositiepartijen om de wet op belangrijke punten aan te passen. "We stemmen voor, maar niet van harte", zei Kamerlid Veldman. De VVD vindt het inperken van grondrechten van mensen ongewenst, maar wel nodig is deze pandemie. De coronawet is daarvoor een acceptabele juridische basis voor de VVD.

Ook de PvdA prijst de samenwerking tussen regeringspartijen en oppositiepartijen. Kamerlid Kuiken wenst het kabinet veel succes bij het verkrijgen van meer draagvlak voor de wet. Wel had zij iets meer zelfreflectie gewild over de volgens haar misgelopen introductie van de wet. "Maar sorry is a hard word to say".