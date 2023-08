Nieuw RS-vaccin goedgekeurd door Europese Commissie

De Europese Commissie heeft een nieuw vaccin tegen het RS-virus goedgekeurd. Artsen in EU-lidstaten mogen het Abrysvo-vaccin gaan gebruiken om zwangere vrouwen in te enten, en zo hun baby's tegen het virus te beschermen.

Het vaccin, gemaakt door Pfizer, is anders dan een eerder goedgekeurd vaccin tegen het luchtwegvirus. Niet baby's, maar zwangere vrouwen worden ermee ingeënt. Door de moeder te vaccineren maakt zij antistoffen aan, die via de placenta aan de baby worden overgedragen. Op die manier zijn zuigelingen de eerste zes maanden na hun geboorte goed beschermd.

Het RS-virus is een van de belangrijkste oorzaken dat pasgeborenen in het ziekenhuis belanden. Wereldwijd overlijden er jaarlijks naar schatting 100.000 tot 200.000 kinderen aan.

In Nederland komen per jaar duizenden kinderen met het RS-virus in het ziekenhuis terecht, van wie 150 tot 200 baby's op de intensive care. Vooral in de herfst en winter vinden veel besmettingen plaats.

Rijksvaccinatieprogramma

Abrysvo werd eerder deze zomer al goedgekeurd door het Europese geneesmiddelenbureau EMA. Nu ook de Europese Commissie overstag is, is de volgende stap dat het vaccin in Nederland wordt opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma, zodat het voor iedereen toegankelijk is. Eurocommissaris Kyriakides ziet ernaar uit "om te zien dat lidstaten gebruikmaken van dit eerste vaccin in hun vaccinatiecampagnes".

De Gezondheidsraad moet de regering hier wel eerst over adviseren. Dat advies komt naar verwachting in de eerste maanden van 2024. Komende winter zal het vaccin dus nog niet massaal worden ingezet.