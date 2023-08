Publiekslieveling Ricciardo naar ziekenhuis na crash: "Ziet er slecht uit"

Daniel Ricciardo zou de Formule 1-race op Zandvoort zomaar eens kunnen missen. De Australiër is naar het ziekenhuis in Haarlem gebracht met een blessure aan zijn linkerhand of -arm, opgelopen door een crash in de tweede vrije training.

Halverwege de sessie schoot Oscar Piastri van de baan in de derde bocht. Ricciardo zag dat aan de late kant, en bij een poging om zijn landgenoot te ontwijken schoof hij ook de bandenstapel in. Tijdens de impact hield hij zijn stuur vast, terwijl dat hard omklapte vanwege de klap.

'Ziekenhuisresultaten afwachten'

Red Bull-adviseur Helmut Marko gaf bij Viaplay aan eerst de ziekenhuisresultaten af te wachten, en nog niet te willen speculeren over wie Ricciardo al dan niet vervangt. De Nieuw-Zeelandse Red Bull-reservecoureur Liam Lawson is in ieder geval aanwezig op Zandvoort. Hij wordt dan ook als favoriet gezien voor het stoeltje van Ricciardo, mocht hij de race inderdaad moeten missen.

Volgens AlphaTauri-teambaas Franz Tost ziet de situatie met de pols van Ricciardo er niet goed uit. "We verwachten niet dat hij het gaat redden, het lijkt erop dat hij iets gebroken heeft." Tost wilde niet ingaan op mogelijke vervangers.

De 34-jarige Ricciardo verving vorige maand Nyck de Vries bij AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull. De leiding van het Formule 1-team was niet tevreden over de prestaties van de Nederlander, die nog geen WK-punten wist te pakken dit seizoen. De Vries is nog altijd in dienst bij het team en zou Ricciardo op papier ook kunnen vervangen.

Zijn manager zegt daarover: "De Vries staat nog onder contract bij Red Bull. We moeten eerst afwachten hoe het met Daniel is. Het is aan het team om te beslissen wat te doen als hij niet kan racen."