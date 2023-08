Publiekslieveling Ricciardo mist race in Zandvoort, Lawson vervanger

Daniel Ricciardo mist zondagmiddag de Formule 1-race op Zandvoort. De Australiër vertrok vrijdagmiddag naar het ziekenhuis in Haarlem met een blessure aan zijn linkerhand of -arm, opgelopen door een crash in de tweede vrije training. Vrijdagavond maakte Ricciardo's team bekend dat hij niet zal starten zondagmiddag.

De Nieuw-Zeelandse Red Bull-reservecoureur Liam Lawson is op Zandvoort zijn vervanger.

Halverwege de sessie schoot Oscar Piastri van de baan in de derde bocht. Ricciardo zag dat aan de late kant, en bij een poging om zijn landgenoot te ontwijken schoof hij ook de bandenstapel in. Tijdens de impact hield hij zijn stuur vast, terwijl dat hard omklapte vanwege de klap.

De Vries in dienst

De 34-jarige Ricciardo verving vorige maand Nyck de Vries bij AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull. De leiding van het Formule 1-team was niet tevreden over de prestaties van de Nederlander, die nog geen WK-punten wist te pakken dit seizoen. De Vries is nog altijd in dienst bij het team en had Ricciardo op papier ook kunnen vervangen.