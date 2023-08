Teunissen grijpt winst koninginnenrit Renewi Tour; Wellens nieuwe leider

Mike Teunissen heeft de zware derde etappe in de Renewi Tour op zijn naam geschreven. De 31-jarige Limburger schudde met nog 2,5 kilometer te gaan zijn medevluchters van zich af en kwam als eerste boven op de Muur van Geraardsbergen.

In de finale van de 171 kilometer lange koninginnenrit door de Vlaamse Ardennen (met onder meer de Berendries en Leberg in het parcours) reed een achttal met Teunissen, Tim Wellens en Marc Hirschi voorop.

Wellens nieuwe leider

De jarige Teunissen, die z'n tweede zege van het seizoen boekte, reed bij zijn tweede poging weg van de rest en had op de finish net genoeg over om Wellens achter zich te houden.

De Belgische renner van UAE is wel de nieuwe leider in het klassement. De neemt de trui over van de Britse Joshua Tarling, winnaar van de tweede etappe.