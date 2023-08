Voetbalwebsite zet kwaad bloed bij Slot: 'Iemand wil onrust bij Feyenoord veroorzaken'

De invloed van voetbalwebsites is zo groot geworden dat voetbaltrainers worden gedwongen om verhalen over hun spelers persoonlijk te ontkrachten. Dat ondervond Feyenoord-trainer Arne Slot vrijdagochtend aan den lijve.

De trainer van de regerend landskampioen werd door zijn omgeving geconfronteerd met een artikel van een website die doorgaans bekend staat als 'goed ingevoerd' en bronnen binnen de club heeft.

In het bericht werden acht spelers, waaronder Quinten Timber, Thomas van den Belt en Javairô Dilrosun, genoemd die op de nominatie zouden staan om door Feyenoord verkocht of verhuurd te worden. Er zou zelfs een speler "actief in de markt zijn gezet".

Kwaad bloed

Het verhaal van de website 1908.nl zette kwaad bloed bij Slot. Hij moest in allerijl de desbetreffende spelers in de kleedkamer gaan vertellen dat het artikel "pertinent niet waar" is.

"Dit zorgt voor onnodige onrust, daarom lijkt het erop dat dit wordt veroorzaakt door iemand die behoefte heeft om onrust binnen Feyenoord te veroorzaken", vertelde Slot tijdens de persconferentie in aanloop naar het thuisduel met Almere City van komende zondag (aftrap om 14.30).

"Het inherent aan de voetballerij dat er heel veel dingen in de media komen die niet waar zijn", zegt Slot. "Dat betekent dus wel dat ik vanochtend eerst langs een paar jongens moet om ze te laten zien dat dit niet waar is."