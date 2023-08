Wiebes wint weer in Scandinavië, dit keer na lastige finale: 'Betekent best veel'

In een vlakke sprint is Lorena Wiebes altijd topfavoriet. Maar ook in een lastige finale kan de Nederlandse winnen, zo bleek in de derde etappe van de Ronde van Scandinavië. De renster van SD-Worx, die ook al de eerste etappe won, was in de rit naar het Noorse Larvik veruit de snelste in de sprint heuvelop.

Het parcours telde een paar heuveltjes en het peloton dunde aardig uit, maar een sprint was niet te voorkomen. Op 28 kilometer van de streep deed Carina Schrempf (Fenix-Deceuninck) nog een dappere poging. De Oostenrijkse kreeg een kleine minuut, maar werd met nog 2 kilometer voor de boeg in de kraag gevat.

De finale was best pittig en de sprint heuvelop, maar dat alles deerde Wiebes niet: ze won met lengtes verschil. Liane Lippert (Movistar) werd tweede, Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ) sprintte naar de derde plaats, pakte nog wat bonificatieseconden en verstevigde zo haar leidende positie.

'Niet echt een sprint'

"Dit betekent best veel", reageerde Wiebes na haar tweede zege deze week. "Het was niet echt een sprint, meer een inspanning van een minuut. Het is mooi om te laten zien dat ik dit soort dingen ook kan."

De Ronde van Scandinavië duurt nog tot en met zondag.