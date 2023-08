Licentie Donar goedgekeurd, basketbalclub mag waarschijnlijk blijven spelen

Basketbalclub Donar mag volgend seizoen waarschijnlijk toch uitkomen in de BNXT League, de competitie in Nederland en België. De licentie van de Groningse club is goedgekeurd, meldt de licentiecommissie van de BNXT League vrijdag. De club gaat door onder de nieuwe entiteit Donar Groningen BV.

De toonaangevende club uit Groningen vroeg eind juli faillissement aan wegens aanhoudende financiële problemen. De schuldenlast bedroeg zo'n twee miljoen euro.

Dat kwam mede door de tegenvallende bezoekersaantallen, wat weer een gevolg was van teleurstellende resultaten en de naweeën van de coronapandemie. De club werd zeven keer landskampioen en won zeven keer de nationale beker, maar eindigde vorig seizoen als zesde.

'Onjuist inzicht in cijfers'

De financiële problemen kwamen voor Donar als een verrassing, meldde oud-bankier Jakob Klompien toen. Hij lichtte de club door en kwam tot de conclusie dat de club onder andere een "onjuist inzicht in de cijfers" had.

Om een faillissement af te wenden, zamelde Donar middels een crowdfundingsactie zo'n 700.000 euro in. Daarmee hoopte de club tegemoet te komen aan zijn schuldeisers, maar de Belastingdienst ging uiteindelijk niet akkoord. Na het faillissement maakte Donar bekend dat het werkte aan een spoedige doorstart.

Wel zijn er nog "specifieke aanvullende voorwaarden" waaraan Donar moet voldoen om definitief te mogen deelnemen aan het volgende seizoen van de BNXT League. Die voorwaarden worden maandag bekendgemaakt.