Kluivert geniet nu al bij Leipzig: 'Mijn vader zei dat ik hierheen moest'

"Ik heb gezien hoe ze het afgelopen seizoen deden in de Champions League en in de Bundesliga (ze werden derde en zijn dit seizoen koploper). Ik vond het leuk om ze te zien spelen en het voelt hier als een warm bad", liet Kluivert weten na zijn eerste training.

Kluivert, die zelf ook al twee interlands speelde voor Oranje, wordt door Leipzig de rest van het seizoen gehuurd van Roma, waar de aanvaller niet zeker was van een basisplaats.

In de Champions League is Leipzig ingedeeld in een loodzware groep met Istanbul Basaksehir, Manchester United en Paris Saint-Germain. Van de Fransen verloren ze afgelopen seizoen in de halve finales.