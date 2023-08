Noord-Brabant bereikt als laatste provincie coalitieakkoord, zonder BBB

In Noord-Brabant hebben VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant een coalitieakkoord bereikt. De provincie is de laatste die een akkoord bereikt na de Provinciale Statenverkiezingen van maart. De grootste partij, de BBB, zit niet in de coalitie.

Eerdere onderhandelingen over een akkoord waren op het laatste moment geklapt, omdat de BBB zich terugtrok. De partij wilde de zogenoemde 'stallendeadline' op een later moment vastleggen dan de andere partijen.

Brabantse melkveehouders moeten voor 1 juli 2024 een emissiearme stalvloer hebben, voor boeren in de rest van het land staat die datum op 1 januari 2028. BBB wil die Brabantse deadline gelijktrekken met het landelijke beleid.

De BBB werd in maart met 11 zetels de grootste partij in de provincie, gevolgd door de VVD (9 zetels) en GroenLinks (4 zetels).

1 september

Verschillende partijen willen het akkoord eerst nog voorleggen aan hun leden, voordat de afspraken definitief zijn. Naar verwachting wordt het coalitieprogramma volgende week vrijdag gepresenteerd, op 1 september.

Limburg was op 9 juni de eerste provincie die een coalitieakkoord bereikte. BBB zit in alle provincies behalve Utrecht en Noord-Brabant in het bestuur.