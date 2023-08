Noodgreep door kamernood: twee studenten op één kamer in Nijmegen

In de strijd tegen de kamernood kiest studentenhuisvester SSH& in Nijmegen voor een opvallende oplossing. Sinds deze maand kunnen internationale studenten hier samen één kamer huren.

Het is nog een proef voor een half jaar met tien kamers in het complex Boeckstaetehof, maar als het bevalt, wordt het delen van kamers mogelijk uitgebreid naar andere complexen.

Ook in Groningen verhuurt SSH in de zogenoemde piekopvang voor internationale studenten 56 kamers voor twee personen. En in Zwolle en Utrecht doet SSH dat al enkele jaren, maar in die steden heeft dat niet te maken met de kamernood, zegt een SSH-woordvoerder. "We willen dat ook studenten met minder budget kunnen huren."

In Nijmegen is het aanbieden van gedeelde kamers wel het gevolg van het kamertekort. Landelijk zijn er tot 2030 zo'n 60.000 extra kamers nodig, blijkt uit het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2022 tot 2030. Met de gedeelde kamers wil SSH& zoveel mogelijk studenten in Nijmegen huisvesten. "We hebben gezocht naar creatieve oplossingen, naast kamers bijbouwen", zegt de woordvoerder.

Kamers snel vergeven

Studenten die kiezen voor een gezamenlijke kamer in Nijmegen, krijgen samen 18 vierkante meter. Ze betalen allebei de helft van de huurprijs, wat volgens de SSH&-woordvoerder neerkomt op zo'n 230 à 250 euro all-in per persoon.

De pilot kwam tot stand in overleg met de Radboud Universiteit. Die informeerde bij internationale studenten of er interesse was in gedeelde kamers. "Ze waren zo weg", zegt een woordvoerder. "Er zit een stelletje in, maar ook vreemden, die door de universiteit zijn gekoppeld."

Liever kamer voor mezelf

Maria Bordacheva (20) uit Moskou woont sinds 11 augustus in een kamer voor twee personen op de piekopvang in Groningen. Op dit moment heeft ze nog geen kamergenoot, maar mogelijk komt die er nog bij.

Binnenkort start ze met de opleiding Design aan de Hanze University of Applied Sciences. Vanuit Moskou lukte het Bordacheva niet om in Groningen een eigen kamer te vinden. "Natuurlijk heb ik liever een kamer voor mezelf, vanwege privacy., maar het kamertekort is hier een groot probleem."

De studentenvakbond LSVb snapt dat er creatieve oplossingen worden gezocht. "Maar we zien het delen van kamers niet als een structurele oplossing", zegt voorzitter Elisa Weehuizen "Er moeten meer kamers worden gebouwd."