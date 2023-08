Belgische wielerbelofte De Decker (22) overleden na trainingsongeval

De Belgische wielerbelofte Tijl De Decker (22) is overleden aan de gevolgen van een trainingsongeval. De Decker won dit jaar Parijs-Roubaix voor beloften en zou in 2024 de overstap maken naar de profploeg Lotto-Dstny. Afgelopen woensdag botste De Decker tijdens een trainingsrit tegen de achterkant van een auto. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis van Lier gebracht en later overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. De Decker werd in kunstmatige coma gehouden, maar is aan zijn verwondingen bezweken.

'Ons hart is gebroken' "Met grote droefheid melden we het overlijden van Tijl De Decker", schreef de ploeg op X, voorheen Twitter. "Ons hart is gebroken bij dit nieuws. Onze gedachten gaan uit naar Tijl zijn familie en geliefden in deze moeilijke tijd."

Tijl De Decker komt winnend over de streep in Parijs-Roubaix voor beloften. - X | @parisroubaixU23