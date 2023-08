De Nederlandsche Bank verbreekt banden met IT-bedrijf Centric

De Nederlandsche Bank heeft aangekondigd dat begin volgend jaar de samenwerking met IT-bedrijf Centric wordt beëindigd. In plaats daarvan gaat DNB samenwerken met IT-dienstverleners TCS en Capgemini.

Centric was tot nu toe verantwoordelijk voor het beheer van het datacentrum en de automatisering bij DNB. De centrale bank noemt geen reden waarom de overeenkomst met Centric wordt beëindigd, maar dat IT-bedrijf heeft mede door problemen rond oprichter Gerard Sanderink een bewogen jaar achter de rug.

Sanderink was betrokken bij verschillende rechtszaken, voornamelijk vanwege conflicten met zijn ex-partner, Brigitte van Egten. Ook kwam hij regelmatig in opspraak door zijn relatie met Rian van Rijbroek, die zich voordeed als cyberdeskundige, maar later onder vuur kwam te liggen omdat ze dat niet was.

Vitale diensten

De Ondernemingskamer oordeelde al eerder dat Sanderink niet meer aan het hoofd mocht staan van Centric. Daarmee kreeg het Openbaar Ministerie zijn zin. Dat had om zijn vertrek gevraagd vanwege de onrust rond Sanderink en Centric, dat vitale IT-diensten voor Nederland verricht.

Daarnaast werd hem ook de leiding over bouwbedrijf Strukton en ingenieursbureau Oranjewoud ontnomen. Een belangrijke reden hiervoor was twijfel over zijn vermogen om leiding te geven. Dit werd versterkt toen diverse banken aangaven niet meer met Strukton te willen samenwerken zolang Sanderink bij het bedrijf betrokken was.

Voor Centric, dat diensten verleent aan grote publieke instellingen, is het verlies van DNB als klant een grote tegenvaller. In de nieuwe situatie zal TCS de servicedesk voor DNB verzorgen, terwijl Capgemini het beheer van de datacentra op zich neemt.