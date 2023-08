Verstappen snelste in eerste vrije training in Zandvoort, Hülkenberg in de grindbak

Max Verstappen is sterk begonnen aan de Nederlandse Grand Prix in Zandvoort. In de eerste vrije training zette hij de snelste rondetijd neer. Fernando Alonso en Lewis Hamilton reden de tweede en derde tijd. Precies 24 uur geleden kwam de regen in Zandvoort met bakken uit de hemel. Het oude duinencircuit, met hier en daar een hobbel die met de jaren in het asfalt gereden is, was zeiknat. En dus fluisterde men al over een regenrace, wat sinds de terugkeer van de Nederlandse GP in 2021 nog niet gebeurde. Hoe zouden coureurs zich dan houden in snelle bochten als de Arie Luyendijkbocht en het Scheivlak?

De tribunes zaten al tijdens de eerste vrije training vol - Reuters

Maar tijdens de eerste vrije training bleef het droog. Op een eventuele regenrace kon nog niet geoefend worden. Snelle Verstappen, ongelukje Hülkenberg In de trainingen proberen de teams de perfecte afstelling voor het weekend te vinden. Ook moeten de laatste technische mankementen aan de auto worden opgemerkt en verholpen. Verstappen en zijn technici van Red Bull blijken daar dit seizoen tot nu meesters in. De regerend wereldkampioen is vaak in de oefensessies al de snelste. Ook in Zandvoort kwam hij goed uit de pitbox gereden. In de eerste twintig minuten domineerde hij de sessie. Ook George Russell maakte een sterke indruk. De Brit van Mercedes, die een vrij moeizaam seizoen doormaakt, was vorig jaar nog de snelste in de eerste training in Zandvoort.

Wat doen we bij de NOS met de Dutch GP? - NOS

Bij Ferrari en Aston Martin verliep de sessie minder soepel. De twee teams, die achter Red Bull azen op de tweede plek, hadden technische problemen met de wagens. De achtervleugel van Charles Leclerc oogde zwak en bij Lance Stroll haperde de motor. Bij Nico Hülkenberg ging het helemaal mis. De ervaren Duitser van Haas verloor in de bocht de controle over zijn auto. Zijn voorbanden wiebelden van links naar rechts, waarna Hülkenberg het grind in geslingerd werd. Het leverde een rode vlag op, een kwartier voor het einde van de training.

Wie is die Shwartzman? In de plaats van Carlos Sainz reed met Robert Shwartzman een nieuw gezicht in de eerste training. Elke F1-coureur moet eenmaal per seizoen zijn wagen afstaan aan een zogenaamde rookie, een nieuwkomer in de sport. Shwartzman, geboren in Tel-Aviv is van Israëlisch-Russische komaf. Sinds de Russische invasie in Oekraïne rijdt hij onder de vlag van Israël. Daarmee hoopt hij een uitsluiting te voorkomen. Dat overkwam de Russische Haas-coureur Nikita Mazepin bijvoorbeeld wel. Shwartzman verbrak zijn samenwerking met SMP Racing, waar Russisch racetalent wordt opgeleid. De 23-jarige geldt in de Formule 1 als een grote belofte.