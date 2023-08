Norris sneller dan Verstappen in tweede training Zandvoort, pijn bij Ricciardo na crash

Piastri ging net wat te snel de bocht in en knalde hard in de bandenstapel. Ricciardo reed kort achter hem en verloor op dezelfde plek grip. Vlak achter zijn landgenoot botste ook hij tegen de muur. Over de boordradio gaf hij aan pijn aan zijn hand te hebben.

Maar ook als het droog is, blijft het circuit van Zandvoort lastig. Dat ondervonden de twee Australische coureurs Oscar Piastri en Ricciardo al na een paar minuten rijden in de tweede vrije training.

En dus fluisterde men al over een regenrace, wat sinds de terugkeer van de Nederlandse GP in 2021 nog niet gebeurde. Hoe zouden coureurs zich dan houden in snelle bochten als de Arie Luyendijkbocht en het Scheivlak?

Donderdag kwam de regen in Zandvoort met bakken uit de hemel. Het oude duinencircuit, met hier en daar een hobbel die met de jaren in het asfalt gereden is, was zeiknat.

De auto liep bovendien nog niet helemaal zoals Verstappen wilde. De wagen voelde niet helemaal in balans, probeerde hij over de boordradio uit te leggen aan zijn monteurs.

Lammers: 'So far so good'

Jan Lammers, sportief directeur van de Nederlandse Grand Prix, is tevreden over het verloop van de eerste dag van het raceweekend. "So far so good, het is hier heel soepel volgelopen met fans vanochtend. Tot nu toe hebben we geen klachten ter ore gekregen."

De directie hoopt wangedrag op en rond de tribunes zo veel mogelijk te voorkomen. "We proberen invloed op de bezoekers uit te oefenen zodat ze goed met elkaar omgaan. Meer dan we nu hebben gedaan, konden we niet bedenken. Maar maandag weten we ongetwijfeld weer hoe we het nog beter kunnen doen."