Vanavond op tv: Nieuwe wet BigTech • Noordelijke havens vrezen voor drugscriminaliteit • Dalende gasprijzen

Noordelijke havens vrezen voor drugscriminaliteit

Verschillende gemeentes in Noord-Nederland maken zich zorgen over een mogelijke toename van drugscriminaliteit in hun havens, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Burgemeesters vrezen voor een waterbedeffect: doordat de controles in de Rotterdamse haven steeds strenger worden, zullen criminelen op zoek gaan naar alternatieven.