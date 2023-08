Spaanse bondsvoorzitter weigert op te stappen na misdragingen op WK

Na de toespraak, die een half uur duurde, kwam de Spaanse regering meteen in actie. "We gaan handelen. We hebben alle middelen om maatregelen te nemen", kondigde de staatssecretaris voor Sport aan op de Spaanse radio. Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat de voetbalbestuurder alsnog uit zijn functie wordt gezet.

Later dook er op sociale media een video op waarin Rubiales op de tribune, in het bijzijn van de Spaanse koningin, zichzelf in zijn kruis greep om de wereldtitel te vieren. Daarvoor bood hij Rubiales in zijn toespraak zijn excuses aan. "Ik heb me nog nooit zo misdragen. Dat is niet te rechtvaardigen: sorry."

Over het kusincident met Hermoso zei hij: "Het gebeurde spontaan en met wederzijdse instemming. Ik heb een geweldige relatie met alle spelers en we deelden daar liefdevolle momenten." En: "Zo'n zelfde kus kan ik ook aan mijn dochters geven."

De Spaanse spelersvakbond en het management van Hermoso, die de middenvelder vertegenwoordigen in deze zaak, riepen woensdag echter al op tot maatregelen tegen Rubiales.