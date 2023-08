Spaanse bondsvoorzitter weigert op te stappen na kusincident: 'Vecht tot het einde'

De bondsvoorzitter vertelde hoe hij zich in een hoek gezet voelt door "nepfeministen". "Mensen proberen mij via de media te vermoorden", aldus Rubiales, die aankondigde dat hij naar de rechter zal stappen.

Luis Rubiales bijt bij een spoedoverleg van de Spaanse voetbalbond flink van zich af. Hij is niet van plan om zijn functie neer te leggen vanwege de ophef is ontstaan. - NOS

De positie van Rubiales leek de afgelopen dagen onhoudbaar te zijn geworden door de ophef die was ontstaan na de WK-finale in Australië, waar hij speelster Jennifer Hermoso vol op de mond zoende na het winnen van de wereldtitel.

Later dook er op sociale media een video op waarin Rubiales op de tribune, in het bijzijn van de Spaanse koningin, zichzelf in zijn kruis greep om de wereldtitel te vieren. Daarvoor bood hij Rubiales in zijn toespraak zijn excuses aan. "Ik heb me nog nooit zo misdragen. Dat is niet te rechtvaardigen: sorry."

Over het kusincident met Hermoso zei hij: "Het gebeurde spontaan en met wederzijdse instemming. Ik heb een geweldige relatie met alle spelers en we deelden daar liefdevolle momenten." En: "Zo'n zelfde kus kan ik ook aan mijn dochters geven."

"Ik zat fout en het was niet het moment om dat te doen", gaf hij even later desondanks toe. "Maar is het ernstig genoeg om te moeten vertrekken, nadat ik de beste management-prestatie in het Spaanse voetbal heb geleverd? Ik ga niet aftreden."