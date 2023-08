Natuurbranden op Tenerife na tien dagen onder controle

De natuurbranden op het Spaanse eiland Tenerife zijn volgens de autoriteiten onder controle. De afgelopen twee dagen is het gebied dat in brand staat niet verder uitgebreid.

Hoewel de branden nu onder controle zijn, kunnen sommige brandhaarden opnieuw oplaaien, meldden de hulpdiensten gisteren op X.

De branden op het toeristische eiland braken vorige week dinsdag uit in het nationale park bij de vulkaan El Teide, de hoogste berg van Spanje. Binnen 24 uur werd 1800 hectare verwoest en gaven de autoriteiten aan dat ze de controle kwijt waren over de branden. Sindsdien is bijna 15.000 hectare aan bos in het nationale park verloren gegaan.

Onrust over watervoorraad

Voor het blussen van de brand zijn honderden brandweerlieden ingezet, die met twintig blusvliegtuigen het vuur probeerden te doven. Die haalden water uit reservoirs op het eiland.

Dat heeft tot onrust geleid onder lokale boeren, die bezorgd zijn over het inzetten van het schaarse water op het eiland.

De politie arresteerde twee dagen geleden een 80-jarige man die stenen gooide naar een van de helikopters. Het ging om de eigenaar van een reservoir. De helikopter raakte beschadigd en kon niet meer worden ingezet. De autoriteiten hebben toegezegd het water in de reservoirs aan te vullen.