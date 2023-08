Turncoach Louter in hoger beroep vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag

Turncoach Frank Louter is donderdag door het Instituut Sportrechtspraak (ISR) in hoger beroep vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Dat maakte de commissie van beroep van het ISR bekend.

Louter werd in november 2022 door de tuchtcommissie van het ISR schuldig bevonden aan wangedrag, maar tot een straf leidde dat niet.

De ISR achtte destijds bewezen dat Louter zich schuldig heeft gemaakt aan ongewenst gedrag in de turnzaal. Maar andere concrete beschuldigingen van oud-pupillen van Louter, zoals het bewust negeren van blessures en fysiek geweld (slaan en spugen), achtte de tuchtcommissie onvoldoende bewezen of te weinig concreet.

Louter heeft altijd ontkend en ging in beroep tegen de uitspraak dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Hij is daar door het ISR ook van vrijgesproken.

Louter was in het verleden de coach van onder anderen voormalig topturnsters Verona van de Leur en Suzanne Harmes.

'Magere uitspraak'

Harmes was was een van de negen klagers die zich bij het ISR had gemeld met beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag door Louter. "Ik sta niet versteld van deze magere uitspraak", was zij destijds teleurgesteld over de uitkomst.

Volgens Louter wordt er in de media gesuggereerd dat de vrijspraak is gebaseerd op één melding en dat acht andere meldingen van voor 2011 buiten beschouwing zijn gelaten.

Maar volgens de coach klopt dat niet. "Immers, de tuchtcommissie heeft mij op 16 november 2022 al grotendeels vrijgesproken. Voor het overgrote deel betrof dit meldingen over de periode vóór 2011. De beroepscommissie bevestigt die vrijspraak nu als "onherroepelijk"."