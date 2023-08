Hoekstra heeft dinsdag gesprek met Von der Leyen over baan in Brussel

Behalve de Europese Commissie moet het Europese Parlement zich nog over zijn benoeming uitspreken. Daarbij wordt nog bekeken of Hoekstra dezelfde portefeuille krijgt als Frans Timmermans, die lijsttrekker van de combinatie GroenLinks/PvdA is geworden en daarvoor zijn functie in Europa opgaf.

Demissionair minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken vindt het "een enorme eer" dat hij de Nederlandse kandidaat is om Eurocommissaris in Brussel te worden. Hij benadrukt dat hij de functie nog niet in de zak heeft. Dinsdag heeft hij een gesprek met voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie.

Timmermans hield zich vooral bezig met klimaat en binnenkort is de grote, jaarlijkse internationale klimaattop, dit keer in Dubai. Hoekstra zou het een voorrecht vinden om daar een bijdrage aan te leveren.

Hij noemt klimaat een van de grote thema's van deze tijd. "We hebben het er allemaal thuis en op het werk over. Ik heb me ermee beziggehouden in mijn eerdere functie als minister van Financiën en zeker ook in mijn huidige functie als minister van Buitenlandse Zaken."

Hij vindt het lastig om als minister van Buitenlandse Zaken te vertrekken, terwijl de oorlog in Oekraïne voortduurt. "Maar niemand is onmisbaar, zeker ik niet", zegt hij. Hij wijst erop dat premier Rutte en minister Ollongren van Defensie er nog zijn en dat het kabinet "vol zal doorgaan met dit thema".

Felicitaties van Kaag

Demissionair minister Kaag feliciteerde Hoekstra vanmorgen. Zij steunt zijn kandidatuur, maar zegt ook dat het geen geheim is dat haar partij D66 als pro-Europese partij ook interesse had in de post.

"Wij hebben een aantal krachtige bewindspersonen. Kijk naar het profiel van onze lijsttrekker Rob Jetten, wat hij doet op klimaat, naar Kajsa Ollongren, Hans Vijlbrief, ikzelf ook", aldus de minister van Financiën.