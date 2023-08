Afkoelingsperiode voor Big Bazar, faillissementsaanvragen in de wacht

Winkelketen Big Bazar, die in grote problemen verkeert, krijgt in ieder geval tot 7 september de tijd om op adem te komen. Die dag is er een zitting waar wordt besloten over een afkoelingsperiode van vier maanden, heeft de rechtbank in Leeuwarden bepaald.

Volgens de advocaat van Big Bazar maakt de keten gebruik van de zogeheten Whoa-procedure. Dat is een nog vrij nieuwe mogelijkheid, bedoeld om een bankroet van levensvatbare bedrijven met een grote schuldenlast te voorkomen. De afkoelingsperiode moet tijd geven om afspraken te maken met schuldeisers en te reorganiseren.

Alle recent door schuldeisers ingediende faillissementsaanvragen worden in ieder geval tot 7 september geschorst. "Er is de laatste tijd zoveel negatieve berichtgeving dat we rust moeten creëren. Dat doen we hiermee", zegt Oscar van Oorschot, advocaat van Big Bazar.

'Gunstig voor schuldeisers'

De winkelketen wil binnen twee maanden een voorstel naar de schuldeisers sturen met daarin hoeveel van hun geld ze nog krijgen, zegt de advocaat. Momenteel wordt van elke winkel geïnventariseerd wat de kosten en opbrengsten zijn. Eerder zei eigenaar Heerke Kooistra dat hij 20 winkels wil sluiten. Voor nog eens 20 winkels zet hij in op een huurverlaging.

Schuldeisers kunnen voor 7 september laten weten of ze het eens zijn met de afkoelingsperiode. Volgens Van Oorschot is een akkoord via een Whoa-procedure voor hen beter dan bij een faillissement. "Dit zijn 120 winkels met allerlei kleine artikelen. Bij een faillissement zal er weinig overblijven om tussen schuldeisers te verdelen."

Het aantal onbetaalde rekeningen en faillissementsaanvragen bij Big Bazar loopt flink op. De keten wijst naar de flinke prijsstijgingen in de winkelstraat, waardoor klanten minder uitgeven. Ook is de leegstand in sommige winkelgebieden toegenomen.