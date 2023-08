Dode Poolse vrouw in Roosendaal vermoedelijk slachtoffer van misdrijf

De dode vrouw die afgelopen weekend door jongeren in de bosjes in Roosendaal werd gevonden, is waarschijnlijk om het leven gebracht. De politie houdt sterk rekening met een misdrijf.

Er is een groot onderzoek aan de gang. De politie heeft inmiddels getuigen gehoord en camerabeelden bekeken, schrijft Omroep Brabant.

De vrouw zou dakloos zijn geweest en zich al een tijdje in de omgeving van de plek hebben opgehouden waar ze werd gevonden.

Het gaat om een 44-jarige vrouw uit Polen. De politie heeft daarom ook een persbericht in het Pools verspreid. Vermoedelijk was ze in gezelschap van één of meerdere mannen.

De politie heeft getuigen en mensen die iets weten opgeroepen zich te melden.