Inlichtingendiensten: 'Toestel Prigozjin niet neergehaald door raket'

Niets wijst erop dat het privévliegtuig van Wagnerleider Prigozjin is neergehaald met een luchtafweerraket, heeft een Pentagon-woordvoerder gezegd op een persconferentie in Washington. Deze week gingen berichten rond dat het toestel mogelijk is neergehaald door luchtafweergeschut.

Het Pentagon noemt deze theorie onwaarschijnlijk: "We hebben geen informatie die erop wijst dat het vliegtuig neergehaald is door een raket vanaf de grond", zei woordvoerder Patrick Ryder.

Het blijft onduidelijk wat er wel is gebeurd. Functionarissen van Amerikaanse en andere inlichtingendiensten zeggen tegen onder meer The New York Times dat het vliegtuig waarschijnlijk is neergestort na een explosie aan boord, maar dat nog onduidelijk is hoe die is veroorzaakt. Gedacht wordt aan explosieven aan boord of brandstof waarmee is geknoeid.

Het Pentagon wil op die theorieën niet ingaan, evenmin als op de vraag of de dood van Prigozjin en de andere passagiers doelbewust is. President Biden heeft gezegd te vermoeden dat de crash een doelbewuste aanslag was: "Ik ben niet verbaasd. Er gebeurt niet veel in Rusland, waar Poetin niet de hand in heeft."

Inwoners zagen geen raket

De theorie over een explosie aan boord, in plaats van een raket vanaf de grond, wordt verder ondersteund door berichtgeving in Russische media. Het online nieuwskanaal Baza, dat goede bronnen heeft in de Russische inlichtingendiensten, meldt dat de autoriteiten er vanuit gaan dat er een of twee explosieven aan boord waren.

Inwoners van Koezjenkino, een dorpje vlakbij de plek waar het toestel neerstortte, zeggen bovendien tegen persbureaus AP en Reuters dat ze geen raket gezien hebben. Ze hoorden alleen een knal en zagen het vliegtuig daarna neerstorten. Anastasia Boekarova liep op straat met haar kinderen: "En toen zag ik het vliegtuig vanuit het niets exploderen."