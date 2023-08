Opnieuw een zaak tegen man die zelfdodingspoeder Middel X verkocht

Justitie gaat een man vervolgen die via zijn eigen website het zelfdodingspoeder Middel X zou hebben verkocht. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) na berichtgeving in de Volkskrant. De 76-jarige Tom de M. uit Castricum wordt verdacht van witwassen en hulp bij zelfdoding van zeven mensen.

Deze zeven mensen overleden in 2021 en 2022. Volgens het OM hebben meer dan 500 mensen bij De M. Middel X besteld. Hiermee wordt een aantal giftige stoffen bedoeld. Ze worden onder meer gebruikt door de chemische industrie, maar ook als zelfdodingsmiddel. De verdachte heeft met de verkoop "een zeer groot bedrag" verdiend, zegt het OM.

Tom de M. verkocht Middel X via de website deliveryxpres.com, schrijft de Volkskrant. Het dodelijke middel was volgens de krant te vinden onder "hobby chemicaliën" en kopers konden het in porties van twee gram kopen. Bij bevestiging van de bestelling kregen kopers de melding "[Middel X] voor plaagbestrijding", meldt de krant. De man zou uit idealistische motieven hebben gehandeld.

Op het spoor door postpakket

De zaak kwam aan het licht na een aangifte van strafbare hulp bij zelfdoding in Zeeland en een verdacht overlijdensgeval in Breda in 2021. Het OM startte toen een onderzoek, waaruit bleek dat bij de zelfdodingen Middel X was gebruikt. Dit was via internet besteld. Via een postpakket kwam het OM Tom de M. op het spoor.

De man uit Castricum werd begin vorig jaar gearresteerd. Het OM sprak destijds van betrokkenheid bij vier zelfdodingen, maar kon niet uitsluiten dat het er meer waren. Na nog eens anderhalf jaar onderzoek wordt Tom de M. dus gelinkt aan zeven zelfdodingen.

Het is de tweede zaak in het grootschalige onderzoek van justitie naar het verstrekken van Middel X. Vorige maand kreeg Alex S. uit Eindhoven 3,5 jaar gevangenisstraf omdat hij betrokken was bij hulp bij zelfdoding aan tien mensen.

Vrijwel alle verdachten die het OM onderzoekt, zijn lid van Coöperatie Laatste Wil (CLW). Deze organisatie presenteerde Middel X in 2017 als een humaan middel voor zelfdoding, ook al kan het tot 40 uur duren voordat iemand overlijdt. CLW voert strijd voor het recht van mensen op een humaan middel om het leven zelfstandig, zonder arts, te kunnen beëindigen.