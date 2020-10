Nobelprijswinnaar en ontdekker gat in ozonlaag Molina overleden

In Mexico is gisteren klimaatdeskundige en Nobelprijswinnaar Mario Molina (77) overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Molina kreeg in 1995 samen met de Amerikaan Frank Sherwood Rowland en de Nederlander Paul Crutzen de Nobelprijs voor Scheikunde voor hun onderzoek naar de afbraak van de ozonlaag door cfk's (chloorfluorkoolstofverbindingen).

Molina werd geboren in Mexico-Stad. Hij kreeg als kind van zijn ouders een microscoop en daarmee was zijn interesse voor de wetenschap gewekt. Toen hij tien was verslond hij biografieën van Nobelprijswinnaars als Marie Curie. Na een universitaire studie in eigen land vertrok hij naar Duitsland en de VS om verder te studeren.

In de VS deed hij onderzoek aan een instituut voor oceanografie van de Universiteit van Californië dat gespecialiseerd is in klimaatonderzoek.

Gat ozonlaag

In 1974 voorspelden hij en zijn collega's Rowland en Crutzen dat de ozonlaag onder invloed van de door de mens ontwikkelde cfk's binnen enkele decennia sterk zou afnemen. De ozonlaag is een laag in de atmosfeer die onder meer het leven op aarde tegen ultraviolette straling van de zon beschermt.

Pas in de jaren 80 werd het bewijs geleverd dat de drie het bij het rechte eind hadden. Wereldwijd werd het gebruik van cfk's in onder meer koelkasten, airco's en spuitbussen verboden. De verwachting is dat de ozonlaag zich rond 2050 heeft hersteld.

Adviseur Obama

In 2008 werd Molina benoemd tot wetenschappelijk adviseur van president Obama. Ook adviseerde hij de autoriteiten in zijn eigen geboortestad over de chronische luchtvervuiling daar.

Molina stond op slechte voet met de huidige Mexicaanse regering. Die maakte zich naar zijn mening sterk voor energiebedrijven die het van vervuilende fossiele energiebronnen moeten hebben. Vorig jaar nog veroordeelde Molina dat beleid. Hij zei dat de regering van zijn land "terugging naar de vorige eeuw, of de eeuw daarvoor".