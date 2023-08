Vol ontzag kijken Vuelta-favorieten naar Jumbo-Visma: 'Een van sterkste teams ooit'

Het zijn ook de teksten die gebezigd worden door Primoz Roglic, die andere kopman met wie de Nederlandse ploeg naar Barcelona trekt zaterdag. "Al wint Sepp Kuss de Vuelta voor ons, dan is het ook goed", deelt de Giro-winnaar uit Slovenië de pers nog even mee.

Op de vraag aan Roglic of er dan op voorhand totaal geen verschillen zijn tussen de twee ploeggenoten, stelt hij dat "het nu niet nodig is om te zeggen of ik de kopman ben of Jonas. We willen de Vuelta winnen. De benen zullen het wel uitwijzen."

En met die eenheid in het achterhoofd dreunt de Deense Tourwinnaar - die zegt zich goed te voelen na een rustperiode van een maand - gedisciplineerd op dat "we niet tegen elkaar racen, maar met elkaar".

De twee zitten gebroederlijk naast elkaar in een Zoom-gesprek en willen ook vooral eenheid uitstralen. Zoals ze deden in die memorabele Tour van 2022, waarin het ploegenspel doorslaggevend was voor de latere winst van Vingegaard.

Het zou een unicum zijn: een team dat alle drie de grote rondes wint in één jaar tijd. Team Sky won ooit vier grote rondes op rij (de Tour en de Vuelta van 2017 en de Giro en de Tour van 2018), maar niet in hetzelfde kalenderjaar.

"Dit jaar is het een andere ronde. Het parcours is het zwaarst in de laatste week. Bovendien rijdt João sterk en als ik zie tegen wie we het allemaal op nemen... Jumbo is een van de sterkste ploegen die ik ooit heb gezien in een grote ronde."

"Er zal een hoog niveau zijn. Roglic wint elke wedstrijd waaraan hij deelneemt dit jaar. Hij heeft net weer Burgos gewonnen. Jonas is Jonas, goed dat hij er is. Ik ben net wereldkampioen tijdrijden geworden, dus ik heb ook een goed niveau. En Almeida en Ayuso zijn altijd klaar", somt Evenepoel op.

Remco is Remco Evenepoel, de winnaar van 2022. De Belg is ook al voorzichtig in zijn voorspellingen. Direct zeggen dat hij weer gaat winnen, doet de 23-jarige niet.

Ook Evenepoel heeft het over een zware laatste week en kondigt zelfs aan dat Soudal-QuickStep een leiderstrui in de eerste negen dagen zeker niet met hand en tand zal verdedigen. "Mochten we hem toch hebben, dan zullen we hem zo snel en makkelijk mogelijk weggeven aan iemand die niet gevaarlijk is. Want die eerste week zal niet beslissend zijn. De tweede en derde week bevatten de beslissende etappes."

Geraint Thomas, die eerder dit jaar de eindzege in de Giro aan Roglic moest laten, weet niet zo goed wat hij van zichzelf moet verwachten. De kopman van Team INEOS (en ploeggenoot van de Nederlander Thymen Arensman, vorig jaar zesde in de Vuelta) piekt normaal gesproken maar één keer per seizoen.