AZ-trainer Jansen na 1-1 tegen SK Brann: 'We dwongen simpelweg te weinig af'

Daar hadden ze in Alkmaar toch iets meer van verwacht, van de eerste confrontatie met SK Brann in de play-offs van de Conference League. Zeker in eigen huis. Maar AZ moest genoegen nemen met 1-1.

"We hebben ons niveau vandaag bij lange na niet gehaald", stelde trainer Pascal Jansen vast. "Dus het is zaak dat we volgende week een beter niveau halen, met name aan de bal, om veel meer af te kunnen dwingen."

Vooral het spel voor rust had hem weinig kunnen bekoren. "De eerste helft was gewoon sloom. Het wisselen van kant duurde veel te lang. Vervolgens waren we in de voorste lijn ook niet in staat om goede ballen vast te houden. Daardoor kom je moeilijk in het ritme en dwing je simpelweg veel te weinig af."

Baltempo

Ook Sven Mijnans kon niet anders constateren dat AZ een teleurstellend resultaat geboekt had. "We hebben vandaag zeker ons gebruikelijke niveau niet gehaald. Het baltempo was te laag, we waren niet explosief in het vrijkomen. En die gasten zaten erbovenop. Daar hadden we ons beter tegen moeten wapenen, hoewel we het van tevoren goed besproken hadden met z'n allen."