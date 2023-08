Schiphol weer winstgevend, ruim 28 miljoen passagiers in eerste half jaar

Het gaat weer beter met Schiphol. De luchthaven boekte in de eerste helft van dit jaar een winst van 15 miljoen euro. Er werden 28,7 miljoen passagiers vervoerd, een stijging van ruim 20 procent vergeleken met die periode vorig jaar.

Dat blijkt uit halfjaarcijfers van de luchthaven, die vandaag zijn gepubliceerd. Schiphol zelf spreekt van een keerpunt. Afgelopen jaar schreef de luchthaven nog rode cijfers en maakte een flink verlies van 77 miljoen euro.

Nog niet op oude niveau

Wel worden er nog altijd minder passagiers vervoerd dan voor de coronapandemie. Ter vergelijking: in de eerste helft van 2019 vervoerde Schiphol nog 34,5 miljoen mensen, een verschil van ongeveer 6 miljoen.

Luchthaven Schiphol is onderdeel van het bedrijf Schiphol Group, waar ook Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport onder vallen. Als de cijfers van die luchthavens worden meegerekend, groeide het totale reizigersaantal van de Schiphol Group vorig jaar met ruim een vijfde, tot 33,2 miljoen.

Roerige tijden

De goede cijfers zijn een opsteker voor de luchthaven. Vorig jaar werd Schiphol geconfronteerd met personeelstekorten, wat resulteerde in lange rijen en vertragingen.

Daarnaast is Schiphol verwikkeld in een juridische strijd over het beperken van het aantal vluchten om overlast voor omwonenden te verminderen. En er zijn ook waarschuwingen van de arbeidsinspectie ontvangen over de arbeidsomstandigheden van de bagage-afhandelaren.