Heineken eindelijk weg uit Rusland, brouwerijen verkocht voor 1 euro

Bierbrouwer Heineken heeft zijn Russische bieractiviteiten verkocht en vertrekt definitief uit Rusland. Het gaat om zeven brouwerijen en 1800 lokale medewerkers. Op de verkoop en vertrek schrijft Heineken 300 miljoen euro af. De koper is Arnest Group, een Russische industriële groep, die het symbolische bedrag van 1 euro betaalt.

Alle Heineken-merkproducten zijn al in 2022 van de Russische markt gehaald. De productie en verkoop van Amstel wordt de komende zes maanden afgebouwd.

Voorwaarde bij de verkoop was wel dat een paar kleinere regionale biermerken nog drie jaar nog gebrouwen zullen worden. Heineken zal verder geen merkondersteuning bieden en evenmin inkomsten, royalty's of andere vergoedingen uit Rusland ontvangen.

Gehoopt wordt dat er nog 100 miljoen euro aan bedrijfsschuld in termijnen terugbetaald wordt door Arnest. Het bedrijf heeft dat toegezegd. De Arnest Groep is een conglomeraat van bedrijven, van onder meer verpakkingen, cosmetica en huishoudelijke producten.

Langer geduurd dan verwacht

Met de verkoop komt Heineken beter weg uit Rusland dan de Deense bierbrouwer Carlsberg. De Carlsberg-brouwerijen in Rusland zijn onlangs botweg door de Russische staat onteigend.

Heineken kondigde in maart 2022, kort na de Russische invasie in Oekraïne, aan dat het zich wilde terugtrekken, maar de verkoop bleek complex en duurde lang. De bierbrouwer laadde de verdenking op zich dat het eigenlijk niet weg wilde.

Topman Dolf van den Brink: "Hoewel dit proces veel langer heeft geduurd dan oorspronkelijk verwacht, stelt deze transactie de toekomst van onze medewerkers in Rusland veilig en biedt het ons de gelegenheid om op een verantwoorde wijze uit Rusland te vertrekken."

Heineken heeft ongeveer 20 jaar in Rusland gezeten, maar de Russische bierbusiness was moeilijk en niet echt winstgevend. Er is geen call-optie afgesproken om terug te keren met recht op terugkoop. Heineken is klaar met Rusland.