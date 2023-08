Vijf panden op instorten na brand in Boxmeer

Verschillende panden in het centrum in Boxmeer staan op instorten, nadat er een brand heeft gewoed in een voormalig winkelgebouw, meldt de gemeente.

Het instortingsgevaar geldt voor vijf panden naast het winkelpand, waar voorheen een sigarenfabriek en een meubelzaak hebben gezeten. Een deel van het winkelgebied is afgezet. Er was even sprake van dat er mogelijk asbest zou zijn vrijgekomen, maar volgens de gemeente is dit niet het geval, meldt Omroep Brabant.

De brand brak gisteravond uit en trok veel bekijks. Het gebouw dat in vlammen opging, stond al enige tijd leeg.

Bekijk hier de beelden van de brand van gisteravond: