Gemeente op Hawaï klaagt elektriciteitsbedrijf aan voor natuurbranden

De gemeente Maui op Hawaï klaagt het elektriciteitsbedrijf Hawaii Electric aan voor de natuurbranden die daar deze maand ontstonden. Het bedrijf zou verzuimd hebben om de stroom van de kabels te halen toen daar zeer harde wind werd verwacht, terwijl de natuur kurkdroog was.

Uit getuigenissen en videobeelden blijkt dat kabels door de harde wind afbraken en dat de vonken die ervan afkwamen de omgeving in brand hebben gezet. Zeker 115 mensen zijn daardoor om het leven gekomen en zo'n duizend mensen worden nog vermist. Een groot deel van het bewoonde gebied is totaal verwoest.

Volgens de gemeente had de ramp voorkomen kunnen worden als het bedrijf goed onderhoud had gepleegd en de struiken en grassen onder de elektriciteitspalen kort had gehouden. Het bedrijf wist dat de palen bij harde wind zouden omwaaien en dat de begroeiing eronder in brand zou vliegen, aldus de gemeente. "Het wist ook dat zo'n brand zich extreem snel zou verspreiden."

Orkaan Dora

De branden begonnen op 8 augustus. Die dag passeerde orkaan Dora op 800 kilometer zuidelijk van Hawaï. Door de harde wind die ermee gepaard ging, waaiden op het westelijk deel van het eiland Maui zeker dertig stroompalen om.

Hawaii Electric zegt "zeer teleurgesteld" te zijn dat de gemeente naar de rechter stapt, terwijl het onderzoek nog niet is afgerond.

Twee dagen na het begin van de branden, was van de historische stad Lahaina bijna niets meer over: