Zandvoort voorbereid op topdrukte tijdens Grand Prix-weekend

Die klachten gingen over het maken van ongewenste foto's en video's, nageroepen worden en betast worden aan billen, borsten en buik. Volgens Svenja Tillemans, oprichter van fanclub Formule 1 Vrouwen, heeft dat geresulteerd in twee aangiftes. Wat daarmee is gebeurd, weet ze niet. "Het blijft zoeken naar een speld in een hooiberg", zegt ze over de daders.

Ondertussen zijn taxichauffeurs uit Haarlem boos dat ze in het GP-weekend niet naar Zandvoort mogen rijden. Zij zeggen daardoor elk honderden euro's omzet mis te lopen. Burgemeester David Moolenburgh van Zandvoort zegt tegen NH Nieuws dat hij ergens een grens moet trekken. Taxichauffeurs uit Bloemendaal en Zandvoort zelf hebben wel een doorlaatbewijs gekregen van de gemeente. "Als ik ze nu alsnog aan Haarlem geef, zijn collega's in Hoofddorp weer boos dat zij ze niet krijgen. Zo blijf je aan de gang."

Zandvoort verwelkomt tijdens de driedaagse Grand Prix die vandaag van start gaat elke dag 105.000 bezoekers. Om de bezoekersstroom in goede banen te leiden is het dorp sinds gisteren afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Alleen bewoners en ondernemers met een zogeheten 'doorlaatbewijs' van de gemeente mogen nog met een auto of motor Zandvoort in. Tijdens het Formule 1-weekend schaalt de NS flink op, met elke vijf minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort aan Zee.

Voor de Dutch Grand Prix is beperken van de alcoholverkoop nooit een optie geweest, zegt de woordvoerder. "De fans maken ons evenement. 98 procent heeft een mooie dag en wil daarbij een of meerdere biertjes drinken. Moeten wij dan het braafste jongetje van de klas zijn vanwege een paar malloten die zich niet kunnen beheersen?"

Fanclub-oprichter Tillemans is blij met de maatregelen en overlegt ook geregeld met de organisatie, maar ze snapt niet waarom er niets wordt gedaan aan het alcoholgebruik op het circuit. "Uit diverse onderzoeken blijkt dat ongewenst gedrag vaak wordt veroorzaakt door mannen die te veel hebben gedronken. Waarom moet er op het circuit al vanaf zeven uur 's ochtends alcohol worden geschonken? Dat kan toch best vanaf twaalf of één uur 's middags, net als in sportkantines?"

De organisatie neemt dit jaar diverse maatregelen. Via een instructievideo hebben medewerkers van de GP te horen gekregen hoe ze moeten handelen bij ongewenst gedrag. Ook komt er een steunpunt, waar twee vertrouwenspersonen van de GGD zitten. Verder kunnen bezoekers naar een noodnummer appen of een medewerker aanspreken als ze te maken krijgen met ongewenst gedrag. Als ze dat willen, kunnen ze worden doorverwezen naar een van de twee vertrouwenspersonen, een man en een vrouw.

De gemeente legt de alcoholverkoop wel aan banden tijdens het F1-weekend. Supermarkten en andere winkels in het centrum van Zandvoort mogen op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag tussen 15.00 en 07.00 uur geen alcohol verkopen.

Veel hulpverleners nodig

De organisatie van de GP is volgens de gemeentewoordvoerder een enorme logistieke operatie, ook voor de hulpdiensten. "Wij zeggen niet tegen mensen dat ze in het F1-weekend niet naar Zandvoort moeten komen. We hebben 9 kilometer zand, iedereen is welkom. We roepen mensen alleen op om niet rond elf uur 's ochtends te komen, dan is er een piek van F1-bezoekers."

In hetzelfde weekend als de Grand Prix wordt in de nabijgelegen Haarlemmermeer festival Mysteryland georganiseerd. Dat kan volgens de gemeentewoordvoerder best spannend worden. "Bij extreem weer zou het kunnen dat er bij twee grote evenementen tegelijk veel hulpverleners nodig zijn."

Ook DGP-directeur Robert van Overdijk kijkt naar de weersverwachtingen. "De F1-kenner verheugt zich op regen voor het spektakel, dat snappen we helemaal. Maar wij gunnen ons publiek natuurlijk ook goed weer. Gelukkig lijkt het vooralsnog maar om een paar druppels te gaan."