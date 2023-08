Na val in 'toernooi 1' zegeviert Bol in 'toernooi 2': 'Gewoon je eigen ding doen'

In welke hoedanigheid ze het liefst een WK-finale op de 400 meter horden loopt, wilde een Amerikaanse journalist dinsdag na de halve eindstrijd van Femke Bol weten. Als torenhoge favoriet? Of toch liever als outsider? Het antwoord van de Nederlandse atlete liet de vragensteller met stomheid geslagen achter. "Het liefst start ik als Femke Bol." Waar iemand die onder alle omstandigheden zichzelf blijft toe in staat is, bleek twee etmalen later. Bol meldde zich opnieuw in de catacomben van het Nemzeti Atlétikai Központ bij de verzamelde internationale media, ditmaal met een ovalen gouden WK-medaille om haar nek. De beloning voor een race die volledig tegengesteld was aan haar leven buiten de atletiekbaan: groots en meeslepend. Achtste tijd Met 51,70 verpletterde ze haar concurrentie en slaagde ze er voor de tweede maal in haar loopbaan in de barrière van 52 seconden te slechten. Het was de achtste tijd die ooit op het nummer werd geklokt.

Bekijk de race van Femke Bol over 400 meter horden bij de WK atletiek in Boedapest. - NOS

De 23-jarige Bol droeg haar gouden plak op aan haar teamgenoten van de gemengde 4 x 400 meter, die als gevolg van haar val in de laatste meters de wereldtitel misliepen. Een blijk van dankbaarheid voor het feit dat zij haar niets kwalijk hadden genomen, noemde ze het. Die vergevingsgezindheid gaf haar de innerlijke rust om haar weg zonder schuldgevoel te vervolgen. Naast haar drie ploegmaten dankte Bol ook haar psycholoog, met wie ze zondag aan de telefoon had gehangen. "We hebben gewoon even gesproken en alles op een rijtje gezet. Vervolgens heb ik samen met mijn coach één ding afgesproken. Hier eindigt toernooi 1 en begint toernooi 2." Val Wat meehielp was het feit dat Bol inmiddels heeft achterhaald waar haar veelbesproken val op de openingsdag aan te wijten viel. "Aan heel veel andere zaken dan verzuring, in ieder geval. Bij de 400 horden ben ik heel erg gefocust op mijn taken, bij de 400 vlak was ik dat niet."

Femke Bol valt vlak voor de finish tijdens de gemengde estafette - ANP

"Er gingen in die laatste meters heel veel dingen door mijn hoofd. Ik lag voorop en vond die laatste 100 meter ineens wel heel erg lang omdat er geen horde stond, zoals ik gewend was. Ik bleef niet goed bij mijn taken. En toen ging het mis." De series en halve finales van de 400 meter horden werden vervolgens gebruikt om zelfvertrouwen te hervinden. "Het kon natuurlijk niet zo zijn dat ik ineens dacht dat ik door één slechte race niets meer kan." Habitat Fijntjes werd ze door haar trainer Laurent Meuwly herinnerd aan de Diamond League in Londen, waar ze eind juli het Europees record aanscherpte tot 51,45. "Die race was zó goed. Ik heb daar de afgelopen dagen vaak aan gedacht en gewoon heel veel gevisualiseerd hoe ik dit deze finale wilde lopen. Dat heeft geholpen."



Bijkomend voordeel: ze was weer terug in haar eigen habitat. "De tien hordes zijn voor mij belangrijker dan die zeven tegenstanders." Bols wereldtitel was de kroniek van een aangekondigde overwinning. Zeker nadat de Amerikaanse Sydney McLaughlin zich medio juli voor het onderdeel afmeldde ten faveure de 400 vlak. Een blessure was er debet aan dat ze uiteindelijk helemaal afzag van de reis naar Hongarije.

De zittende Sydney Mclaughlin en Femke Bol na de WK-finale van 2022 in Eugene - AFP

Wat de Zweed Armand 'Mondo' Dupantis is voor het polsstokhoogspringen van zaterdag, was Bol voor de 400 horden van donderdag: de gang naar het wedkantoor niet waard. Het zilver van de WK van 2022, de Europese titel in datzelfde jaar en zeventien aaneengesloten zeges in de prestigieuze Diamond League rechtvaardigden het opportunisme om haar heen. Voorpret De favorietenrol verpestte voor Bol enigszins de voorpret van de finale, bekende ze. Omdat ze eigenlijk niets te winnen maar alles te verliezen had, was ze sneller geïrriteerd dan gebruikelijk, zo merkte ze. En dan moest ze ook nog eens met de handrem erop lopen om krachten te sparen. "Iedereen dicht je van tevoren die wereldtitel toe. Net als toen ik zaterdagavond op de gemengde 4 x 400 meter het stokje aanpakte en zogenaamd alleen nog maar naar de finish hoefde te lopen." Het deed haar reikhalzend uitkijken naar de bevrijdende finale waarin ze eindelijk voluit mocht gaan. Naar 24 augustus 2023, 21.50 uur. De dag en het tijdstip waar het voor Bol eerst en vooral om draaide in de Excel spreadsheet die Meuwly haar vier weken voor vertrek naar Boedapest toezond.

Femke Bol en haar coach Laurent Meuwly - ANP

Zoals te doen gebruikelijk maakte de Zwitserse trainer voor de WK een strak tijdschema waarin Bols dertiendaagse verblijf in Boedapest van uur tot uur was ingevuld. Computer De tijd waarop ze aan tafel werd verwacht voor ontbijt, lunch en diner. De uren waarop de fysiotherapeut voor haar klaar stond. Het moment waarop de warming-up voor de finale van donderdag eindigde. Het exacte tijdstip waarop ze zich vervolgens diende te melden in de voorstartruimte. Bol hoefde maar in haar computer te kijken om te weten wat er van haar verwacht werd en waar ze zich moest melden. Groot verschil was ditmaal echter dat ook de laatste maand van de voorbereiding door Meuwly minutieus was gepland. Vier weken lang wist Bol van minuut tot minuut hoe haar dagen op nationaal sportcentrum Papendal eruitzagen. Iedere training werd door Bol vervolgens zo contentieus voorbereid, dat het volgens Meuwly iedere dag leek alsof ze zich klaarmaakte voor een wedstrijd. "Femke is daar uniek in. Ik heb nog nooit van mijn leven een atleet gezien die met zo veel beroepsernst te werk gaat." Houvast Meuwly noemt het schema Bols handvat rond grote titeltoernooien. "Iedere atleet krijgt van mij zo'n plan. Alleen heeft Femke het nodig om houvast te hebben." "Zo'n schema neemt voor haar onzekerheden weg. Als ze niet precies weet wat ze moet doen, gaat ze nadenken. En dat maakt het onnodig moeilijk voor haar. Is alles om haar heen strak georganiseerd, dan schakelt ze over op de automatische piloot en voelt ze zich fijn. Het is haar manier om controle over zichzelf te krijgen."

Femke Bol snelt naar het goud op de 400 meter horden - EPA