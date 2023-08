Wekdienst 25/8: Vertrek voorzitter Spaanse voetbalbond verwacht • Nieuwe bemanning voor ISS

Eerst het weer: in het oosten en zuidoosten enkele stevige buien met onweer. In het westen droog met af en toe zon. Het wordt vandaag 20 tot 25 graden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je verwachten?

De voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales, legt vandaag zo goed als zeker zijn functie neer na de veelbesproken grensoverschrijdende kus die hij na de WK-finale gaf aan speelster Jennifer Hermoso. Volgens de Spaanse radiozender Cadena SER heeft Rubiales dat aan zijn staf laten weten.

Vier nieuwe bemanningsleden gaan naar het internationale ruimtestation ISS. Het zijn een Amerikaanse, een Deen, een Japanner en een Rus.

Op het circuit van Zandvoort begint het raceweekend in de Formule 1 met de eerste vrije training om 12.30 uur. In de badplaats worden vandaag al meer dan 100.000 fans verwacht.

Vanavond spelen de Oranje hockeymannen de halve finale om 18.30 uur tegen vice-wereldkampioen België. De wedstrijd is live te zien op NPO 2, NOS.nl en in de NOS-app. De winnaar van het EK plaatst zich ook voor de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar.

Wat heb je gemist?

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft zich op last van justitie gemeld in een gevangenis in Atlanta. Hij is daar gearresteerd op grond van dertien aanklachten en zoals afgesproken op borgtocht vrijgelaten. Pijnlijk voor hem is dat hij door de gevangenisfotograaf op de foto is gezet, zoals dat daar altijd gaat.

Trump en achttien medeverdachten zouden geprobeerd hebben om de uitslag van de verkiezingen van 2020 te veranderen, in de hoop dat hij alsnog president kon worden. "We hebben niets verkeerd gedaan", zei Trump na zijn vrijlating. Ook herhaalde hij zijn claim dat de verkiezingen van 2020 niet eerlijk zijn verlopen. Voor die claim is geen enkel bewijs.

Ander nieuws uit de nacht:

Wereldkampioene Bol: 'Ik ben er nog niet helemaal bij, maar dit is geweldig: hardloopster Femke Bol heeft haar eerste wereldtitel binnen. Op het WK Atletiek liep ze de 400 meter horden in 51 seconden, met een ruime voorsprong op de rest.

Onderzoek: nog te veel landbouwgif in oppervlaktewater: in oppervlaktewater in natuur- en recreatiegebieden zit te veel landbouwgif, zegt de actiegroep Natuur & Milieu. In 80 procent van de wateren werd landbouwgif gevonden en bij 40 procent werd de milieunorm overschreden.

Aantal langdurig werklozen in tien jaar met 80 procent gedaald: in 2013 was een op de drie werklozen minstens een jaar werkloos. Nu is dat nog maar een op de zeven. Deze werklozen zijn gemiddeld hoger opgeleid dan in 2013. Het aandeel van hbo'ers en academici onder de werklozen steeg van 20 naar 31 procent.

En dan nog even dit:

Oekraïense graanboeren zitten in de problemen, omdat de havens aan de Zwarte Zee zo goed als dicht zitten. Sinds Rusland de graandeal heeft verbroken, kunnen ze hun producten moeilijk kwijt. Voor boeren in de regio Cherson is dat maar één van de problemen.