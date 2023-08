Achter oppermachtig Red Bull Racing azen vier teams op de tweede plek

"Natuurlijk willen we een race winnen", zegt Mercedes-coureur George Russell, "maar Red Bull is zo sterk. We focussen ons vooral op de tweede plek in het constructeurskampioenschap."

Fernando Alonso stond in de eerste acht races zes keer op het podium, na de laatste vier GP's geen enkele keer meer. "We begonnen zeer sterk aan het seizoen, verrasten onszelf met podiumplaatsen en hadden in Monaco zelfs een grand prix kunnen winnen", zegt teambaas Mike Krack.

In juli nam Mercedes de tweede plek over van Aston Martin, dat aan het begin van het seizoen de voornaamste uitdager van Verstappens team leek te worden, maar de laatste races niet meer zo overtuigt.

Alonso: "We spelen in de Champions League en strijden met de beste teams. Het draait niet alleen om de snelheid, je moet je zaakjes van de eerste vrije training op vrijdag tot en met de race op zondagmiddag voor elkaar hebben. Ook qua strategie en betrouwbaarheid. Daar ligt voor ons de grootste uitdaging."

"We moeten erkennen dat we wat terrein hebben verloren. Wij zijn niet slechter geworden, de concurrentie heeft grotere stappen voorwaarts gemaakt met het doorontwikkelen van de auto."

Waar Aston Martin wat is weggezakt, heeft McLaren juist een sprong voorwaarts kunnen maken. Lando Norris bezorgde zijn renstal vlak voor de zomerstop de eerste twee podiumplaatsen van het seizoen.

"Onze updates in Oostenrijk en Silverstone waren een mooie eerste stap om dichterbij te komen", zegt Norris' teamgenoot Oscar Piastri.

'Red Bull is het meest compleet'

"Ik denk dat we over één ronde gezien al dicht bij Red Bull kunnen komen, maar in de race verliezen we tijd. De kracht van hun auto is enorm, ze zijn zo allround. Op een paar details zijn wij net zo goed of misschien zelfs sterker, maar over het geheel zijn zij het meest compleet."

"Wij willen 'the next team waiting' achter Red Bull zijn, net als Mercedes, Ferrari en Aston Martin dat willen. Dat is het doel voor de rest van dit seizoen."