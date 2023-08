Nog een succes voor Indiase maanmissie: maanlander laat rovertje los

De rover van bijna een meter lang zal de komende twee weken het gebied rond de lander verkennen en de chemische samenstelling van het oppervlak analyseren.

De zuidpool van de maan, waar Chandrayaan-3 in de buurt is geland, staat de laatste jaren in de belangstelling. Vooral omdat wordt aangenomen dat er in sommige kraters een substantiële hoeveelheid water zit. Dat water is bruikbaar voor toekomstige astronauten op de maan en kan ook gebruikt worden voor de productie van raketbrandstof.