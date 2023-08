Weer shoot-outs tegen België? Nieuwe eerste keeper Visser zou het 'wel mooi' vinden

"Het is toch een droom die uitkomt. Als keeper op de bank zitten, daar is niks aan. Je doet mee, maar ook weer niet", aldus de doelman van Bloemendaal, die niet van plan is om zijn plek na het toernooi weer af te staan aan Blaak.

Visser behoort al jaren tot de beste doelmannen van Nederland, maar met Pirmin Blaak als betrouwbare steunpilaar voor zich was hij bij Oranje lang veroordeeld tot een plek op de reservebank. Tot deze maand: omdat Blaak rond het toernooi in Duitsland vader zou worden, besloot bondscoach Jeroen Delmee zijn eerste keus thuis te laten. En dus krijgt Visser nu een kans.

Als het aan Maurits Visser ligt, is er een nieuw keeperstijdperk aangebroken bij Oranje. De 28-jarige hockeykeeper maakt bij de EK in Mönchengladbach zijn debuut als vaste man onder de lat en hoopt vanavond (18.30 uur) in de halve finale tegen België belangrijk te zijn voor zijn ploeg.

"Het is gewoon moeilijk", concludeerde Visser nadat de doelpunten uitgebreid waren geanalyseerd. "Maar daar probeer ik de stapjes in te vinden. Ik heb nog niet heel veel laten zien, maar dat gaat tegen België wel anders zijn."

Dankzij de klinkende 8-1 zege tegen Wales plaatste Oranje zich namelijk voor de halve finales, waarin het vandaag de olympisch kampioen treft. Hoewel Visser direct voor een ruime zege in de reguliere speeltijd zou tekenen, houdt hij ook rekening met shoot-outs. Daar draaide het bij de laatste EK én de laatste twee WK's namelijk ook op uit.

Visser: "Als het gelijk wordt... Ik vind het eigenlijk altijd wel mooi. Het is leuk om te doen, een mooi tactisch spelletje. Je kunt je daarin echt onderscheiden als keeper en de pot voor je ploeg winnen."

'Jonge, gretige honden'

Nu Oranje in de halve finales staat, ligt de weg naar titelprolongatie open, denkt Visser. "Alle topploegen winnen en verliezen van elkaar. Het is maar net wie de betere dag heeft, al zie je dat echte topploegen wel boven zichzelf uit kunnen stijgen. Dat is iets wat België in het verleden al wel vaker heeft gedaan. En wij moeten dat nu ook doen."

"Zij hebben die ervaring. Wij zijn toch wat meer de jonge, gretige honden die op het veld staan en hun eerste finales in deze ploeg spelen. Maar we zijn ontzettend aan elkaar gewaagd."

En als het dan op shoot-outs uitdraait, is Visser er klaar voor. "Daar hebben we op getraind en gaan we ons zeker verder op voorbereiden."