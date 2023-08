Rutte: 'Hoekstra kan belangrijke issues snel aanpakken'

Door zijn brede ervaring is demissionair minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken de juiste persoon om Frans Timmermans op te volgen als Eurocommissaris in Brussel. Dat zei premier Rutte voor de camera van de NOS.

"Ik denk dat hij een goede kandidaat is. Ik heb daar de afgelopen dagen intensief over geconsulteerd binnen het kabinet en in Brussel en dit was mijn conclusie." Hij noemt Hoekstra "zeer breed en vaardig met financiën en Buitenlandse Zaken".

Er was een Nederlandse vacature ontstaan in Brussel nadat Timmermans zijn ontslag had ingediend om als lijsttrekker van PvdA/GroenLinks mee te kunnen doen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen. Timmermans was vicevoorzitter van de Europese Commissie en belast met de Europese Green Deal. Het is nog niet bekend welke portefeuille Hoekstra krijgt.

Is het vertrek van een vicepremier om dat gat op te vullen niet een te grote opoffering? "Je hebt het liefst geen verandering in je team", stelt Rutte. "Maar we hebben te maken met een belangrijke vacature en met Frans Timmermans die naar Den Haag komt."

Kritiek

Op de vraag of het verantwoord is om nu, ten tijde van de oorlog in Oekraïne, de minister van Buitenlandse Zaken te laten vertrekken, antwoordt Rutte dat het gaat om een cruciale post in Brussel. "Er zijn belangrijke onderwerpen waarover internationaal vergaderingen gepland staan. Er zijn nadelen, maar het voordeel is dat hij ze snel kan oppakken."

Het is de vraag hoe Hoekstra nu ligt in Brussel. In 2020, midden in de coronacrisis, botsten Rutte en hij met Zuid-Europese landen over de coronasteun vanuit Brussel. Later kwam Hoekstra daarvan terug en zei hij dat Rutte en hij niet empathisch genoeg waren geweest. Volgens de demissionair premier ligt de kwestie inmiddels ver in het verleden. "Volgens mij is dat al gladgestreken en wordt hij als minister van Buitenlandse Zaken zeer gerespecteerd."

Opvolging Hoekstra

Rutte kon niet zeggen of Hoekstra een jaar aanblijft, tot de vorming van een nieuwe Europese Commissie na de verkiezingen van juni 2024, of misschien langer in Brussel blijft. "Dan regeer ik over mijn graf heen. Ik kan niet meer overzien dan dit kabinet."

Over de opvolging van Hoekstra zei hij: "Het ligt voor de hand dat Hoekstra's positie snel wordt vervuld en dat iemand van het CDA vicepremier wordt." Of er al iemand klaarstaat in de coulissen wilde Rutte niet zeggen. "Het gaat even tijd kosten."

De afgelopen dagen gingen veel namen rond voor de opvolging van Timmermans in Brussel. Zo werden D66-ministers Kaag (Financiën) en Ollongren (Defensie) genoemd. "Ik heb veel namen in de krant gelezen, daar ga ik allemaal niet op in."